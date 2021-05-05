Усик оригинально обратился к WBO из-за боя с Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) необычным образом обратился ко Всемирной боксерской организации (WBO), призвав ее руководство отреагировать на ситуацию с его обязательным поединком против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

На своей странице в Twitter наш соотечественник опубликовал фотографию, на которой он сидит на стуле рядом с известным интернет-мемом Ждуном.

"WBO, я жду!" – коротко подписал снимок Усик.

Напомним, что ранее менеджер Александра Эгис Климас сообщил, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Джошуа и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) не состоится. По его словам, команда украинца будет ждать дальнейшего развития событий, чтобы официальным путем добиться титульного поединка с ЭйДжеем.

Британец владеет поясом WBO, обязательным претендентом на который является Усик. В январе 2021 года организация санкционировала проведение чемпионского боя между двумя британцами, а нашему боксеру сказали сразиться за временный титул WBO против Джо Джойса (12-0, 11 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер украинца из компании K2 Promotions Александр Красюк объяснил, как ситуация с возможной отменой поединка Фьюри – Джошуа повлияет на Усика.