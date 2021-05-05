Американский боец-фанат "ЛНР", ставший путинским депутатом, пострадал от жизни в России

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон, являющийся депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии "Единая Россия" (партия президента РФ Владимира Путина), столкнулся с суровой реальностью жизни в России.

50-летний американец, который много раз восхищался "ЛНР" и даже получил "паспорт" этой "республики", потерял деньги на вложениях в недвижимость, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Telegran-канал "Плохие новости".

Монсон вложился в жилой комплекс "Горизонт", который строился в Сочи. Однако компания-застройщик объявила о банкротстве. Монсон решил попробовать исправить ситуацию, прибыв на собрание дольщиков.

Когда выходил на свои бои под гимн СССР, получил гражданство РФ, стал депутатом "ЕР", а теперь возмущаешься, что тебя кинули на деньги, которые ты вложил в жильё в Сочи.

Объясните этому дебилу кто-то, что СССР (сталинский или путинский) и частная собственность—вещи несовместимые pic.twitter.com/PGgLUhIXbH — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 5, 2021

Напомним, Монсон ещё несколько лет назад связал свою жизнь с Россией. В 2018 году ему было официально предоставлено гражданство страны. Джефф также известен поездками в "ДНР".

В январе этого года Монсон объявил о завершении спортивной карьеры. Он получил российский паспорт в июне 2018 года.

В свое время, Монсон заявлял, что готов вступить в российскую армию, чтобы защищать РФ в случае возникновения военного конфликта.