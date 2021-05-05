"Укры всегда были топами": Малиновский вызвал восторг в России

Блестящая игра украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в чемпионате Италии вызвала восторженные отзывы у российских болельщиков.

Наш соотечественник был назван лучшим игроком команды в апреле, получив эту награду второй месяц подряд.

🏅 #Malinovskyi scatenato ad aprile! 🔥 Per il 2° mese consecutivo è lui il vostro #PlayeroftheMonth! Complimenti Ruslan! 👏



🇺🇦 Malina was on fire in April! 🔥 He's your #AtalantaPOTM for the 2nd straight month! Well deserved Ruslan! 🙌



By https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo pic.twitter.com/UWgIsaJvEZ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 5, 2021

Фанаты в России отметили большой прогресс 28-летнего игрока сборной Украины особенно на фоне россиянина Алексея Миранчука, который выступает вместе с Малиновским, и от которого "Аталанта" хочет избавиться из-за посредственных результатов.

"Весной Малина в огне", "Заслужил качественный игрок", "Сердце "Аталанты", диспетчер "Аталанты" - Руслан Малиновский", "Лучший ассистент Серии А сейчас", "Что-то укры с ума сходят. Что Малина зверюга, что Зина. Все же укры всегда были топами", "Красава, так держать", – пишут любители футбола в комментариях на самом популярном российском спортивном сайте sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая Руслан отметился результативной передачей в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло".

В 31-м туре Малиновский принес клубу из Бергамо неожиданную победу над "Ювентусом". Ранее украинца признали лучшим игроком последнего месяца среди футболистов пяти сильнейших лиг Европы.

27 апреля Малиновский попал в символические сборные 33-го тура итальянской Серии А по версиям двух статистических порталов.