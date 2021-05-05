Ахметов сказал, чем его расстроил "Шахтер", и дал обещание

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов остался недоволен результатом выступления команды в национальном украинском первенстве.

Владелец донецкого клуба пообещал, что неудачи не сломят его футболистов.

"Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи", – цитирует Ахметова пресс-служба "горняков".

Ринат Леонидович также прокомментировал выступление в Лиге чемпионов, в частности победу над "Реалом" в Мадриде.

"После первого тайма мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с "Реалом", мы не проиграли "Интеру" и вышли из самой сложной группы. Это было здорово", – сказал Ахметов.

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о будущем Донецка, упомянув "Донбасс Арену"