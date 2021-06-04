Новости спорта 3 июня: Украина выиграла впервые за 8 матчей, Канада выбила Россию с ЧМ по хоккею

Сборная Украины по футболу прервала безвыигрышную серию, а промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о переговорах по бою с Джошуа.

Кроме того, российские хоккеисты проиграли Канаде в четвертьфинале чемпионата мира.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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