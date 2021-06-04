Новости спорта 3 июня: Украина выиграла впервые за 8 матчей, Канада выбила Россию с ЧМ по хоккею
Сборная Украины по футболу прервала безвыигрышную серию, а промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о переговорах по бою с Джошуа.
Кроме того, российские хоккеисты проиграли Канаде в четвертьфинале чемпионата мира.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Сборная Украины выиграла впервые за 8 матчей, отомстив Северной Ирландии перед Евро-2020
Канада неожиданно обыграла Россию в классическом противостоянии на ЧМ по хоккею
Усик – Джошуа: промоутер украинца сделал новое заявление о бое
Свитолина разгромно победила во втором круге Roland Garros
Новички сборной Украины спели песню Скрябина и привели в восторг болельщиков. Видео
Промоутер Усика поделился новой информацией о бое с Джошуа, упомянув WBO