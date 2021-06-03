Новички сборной Украины спели песню Скрябина и привели в восторг болельщиков. Видео

Новички сборной Украины по футболу Анатолий Трубин и Илья Забарный исполнили песню Кузьмы Скрябина "Старые фотографии" на посвящении в команде. Этим игроки "Шахтера" и "Динамо" привели в восторг болельщиков.

Видео исполнения было опубликовано на YouTube-канале vZbirna. По традиции, которая сложилась в национальной команде во время работы Андрея Шевченко, новички должны пройти своеобразный обряд посвящения в сборники и спеть любую песню на выбор перед партнерами и тренерским штабом.

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Трубин и Забарный решили объединиться в дуэт и исполнили культовую песню Скрябина, чем вызвали как аплодисменты игроков и тренеров сборной, так и восхищение болельщиков. Последние особо отметили, что в отличии от многих других футболистов представители "Шахтера" и "Динамо" выбрали украинскую песню.

"Трубину и Забарному респект, остальные слушают российскую помойку...", "Скрябин – аплодисменты", "Сборная Украины, а кроме двух все по-рассейски", "Анатолий Трубин и Илья Забарный, респект за украинскую песню!" – написали в комментариях на странице Украинской ассоциации футбола в социальной сети Instagram.

Напомним, сборная Украины продолжает подготовку к чемпионату Евро-2020. 3 июня в Днепре "желто-синие" проведут второй товарищеский матч. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет Северная Ирландия.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00. Перед игрой тренерский штаб нашей команды назвал заявку на Евро-2020, в которую неожиданно попал 18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

На турнире украинцы выступят в группе В, где их соперниками станут команды Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Румынии обнародовали правила въезда в страну для болельщиков, которые хотят посетить матчи Евро-2020. Они коснутся и украинцев, ведь в Бухаресте подопечные Шевченко проведут два игры. 17 июня Украина сыграет с Северной Македонией, а 21-го – с Австрией.