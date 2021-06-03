Промоутер Усика поделился новой информацией о бое с Джошуа, упомянув WBO

Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что официально о бое украинца против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может быть объявлено в пятницу. На кону в этом противостоянии будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

В интервью изданию talkSPORT директор компании K2 Promotions заявил, что команда нашего соотечественника полностью сосредоточена на подписании контракта на поединок с британцем. По словам Александра, Всемирная боксерская организация (WBO) дала сторонам дополнительное время на переговоры.

"Мы хотим, чтобы Усик подрался с Джошуа и упорно работаем над тем, чтобы этот бой состоялся. WBO дала нам дополнительное время до пятницы, чтобы мы утрясли все детали. Мы находимся на связи с Эдди Хирном (промоутером британца – Ред.) и изо всех сил пытаемся договориться обо всех нюансах, чтобы прийти к соглашению до пятницы", – рассказал Красюк.

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Он также отметил, что вопрос с местом проведения противостояния пока что не является главным в переговорах. Эта деталь будет обсуждаться позже.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, который принадлежит Джошуа. Энтони хотел проигнорировать нашего соотечественника и провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри, однако арбитражный суд в США обязал Цыганского короля провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн не исключил возможность того, что Джошуа откажется от титула WBO. Промоутер назвал имена боксеров, с которыми может подраться его клиент вместо Усика.