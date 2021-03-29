Новости спорта 28 марта: Украина не смогла обыграть Финляндию в отборе ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу упустила победу над Финляндией в отборе к ЧМ-2022, а матч Сербия – Португалия завершился грандиозным скандалом.

Кроме того, футболист "Динамо" Жерсон Родригес отличился классным голом за сборную Люксембурга.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 28 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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