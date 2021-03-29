Новини спорту 28 березня: Україна не змогла обіграти Фінляндію у відборі ЧС-2022

Збірна України з футболу втратила перемогу над Фінляндією у відборі до ЧС-2022, а матч Сербія – Португалія завершився грандіозним скандалом.

Крім того, футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес відзначився класним голом за збірну Люксембургу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 28 березня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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