Поветкин – Уайт: опубликовано видео победного нокаута и лучшие моменты боя

Британский супертяж Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) победил россиянина Александра Поветкина (36-3-1, 25 КО) в бою-реванше и завоевал пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок в Гибралтаре завершился тяжелым нокаутом Русского Витязя в конце 4-го раунда.

Уайт с первых секунд доминировал в ринге, и уже в 1-м раунде несколькими боковыми серьезно пошатнул россиянина. Поветкин ничего не смог поделать с правым прямым британца.

Диллиан раз за разом доносил "бомбы" до головы оппонента, и в 4-й трехминутке одна из таких "плюх" стала для Александра фатальной.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть сам момент нокаута, а также лучшие моменты поединка.

Напомним, что первая встреча между этими боксерами состоялась 23 августа 2020 года. Тогда россиянин два раза падал в нокдаун, но в итоге смог вырубить соперника мощным боковым. Позже этот нокаут был признан нокаутом года.