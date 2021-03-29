Осечка Украины: результаты отбора ЧМ по футболу 28 марта. Видео голов

В воскресенье, 27 марта, состоялись очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу-2022, финальная часть которого пройдет в Катаре этой осенью/зимой.

В группах B, C, D, F, I и J 30 лучших команд континента сыграли поединки 2-го тура.

Самым важным для нас матч был в Киеве, где сборная Украины обидно упустила победу над Финляндией (1:1). На 80-й минуте Жуниор Мораес открыл счет, однако спустя 9 минут Виталий Миколенко привез своей команде пенальти.

Конкуренты "сине-желтых" по группе D сборная Франции легко обыграла Казахстан (2:0) и единолично возглавила квинтет.

Группа B

Грузия – Испания 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 43 Кварацхелия, 1:1 – 56 Ферран Торрес, 1:2 – 90 Ольмо.

Грузия – Лория, Двали, Гиорбелидзе, Какабадзе (Чабрадзе, 79), Кашия, Лобжанидзе (Шенгелия, 70), Кварацхелия (Квеквескири, 79), Китейшвили (Беридзе, 71), Канкава, Гвилия, Зивзивадзе (Квилитая, 62).

Испания – Унаи Симон, Порро (Льоренте, 65), Эрик Гарсия, Льоренте (Мартинес, 46), Альба, Педри, Фабиан Руис (Тиаго Алькантара, 55), Ферран Торрес, Бускетс (Ойарсабаль, 73), Хиль (Ольмо, 46), Мората.

Предупреждения: Льоренте (6), Порро (13), Зивзивадзе (18).

Удаление: Шенгелия (90).

Косово – Швеция 0:3 (0:2, 0:1)

Группа C

Болгария – Италия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 43, пенальти Белотти, 0:2 – 82 Локателли.

Болгария – Илиев, Сисиньо (Карагарен, 46), Антов, Божиков, Цветанов, Димов, Витанов (Райнов, 88), Чочев, Костадинов (Малинов, 63), Галабинов, Делев (Илиев, 78).

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 68), Спинаццола, Ачерби, Сенси (Локателли, 68), Барелла, Инсинье, Верратти (Пессина, 88), Кьеза (Бернардески, 76), Белотти (Иммобиле, 75).

Предупреждения: Костадинов (57), Вутов (57), Божиков (59), Локателли (83), Бернардески (89).

Швейцария – Литва 1:0 (1:0, 0:0)

Группа D

Казахстан – Франция 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 19 Дембеле, 0:2 – 44, автогол Малый.

Казахстан – Мокин, Быстров, Малый, Алип, Ерланов, Мужиков (Вороговский, 65), Валиуллин (Самородов, 83), Тагыберген, Нургалиев (Каримов, 83), Васильев (Астанов, 89), Федин (Тунгышбаев, 65).

Франция – Льорис, Зума, Лангле, Динь, Дюбуа, Ндомбеле (Сиссоко, 82), Погба (Рабьо, 59), Лемар, Дембеле (Коман, 90), Марсьяль (Мбаппе, 59), Гризманн (Бен-Йеддер, 59).

Предупреждение: Дембеле (88).

Украина – Финляндия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 80 Мораес, 1:1 – 89, пенальти Пукки.

Украина – Бущан, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Зубков (Марлос, 58), Макаренко (Коваленко, 78), Караваев, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия – Йоронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Лод, Шюллер (Тэйлор, 76), Гранлунд (Алхо, 17), Пукки.

Предупреждения: Матвиенко (56), Соболь (81), Камара (87), Бущан (87), Тойвио (90).

Удаление: Миколенко (88).

Группа F

Дания – Молдова 8:0 (5:0, 3:0)

Израиль – Шотландия 1:1 (1:0, 0:1)

Австрия – Фарерские о-ва 3:1 (3:1, 0:0)

Группа I

Польша – Андорра 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 30 Левандовски, 2:0 – 55 Левандовски, 3:0 – 88 Швидерски.

Польша – Шченсны, Берешиньски (Давидович, 60), Глик, Пионтковски, Рыбус (Гросицки, 60), Крыховяк, Зелиньски (Козловски, 73), Юзвяк, Пионтек, Левандовски (Швидерски, 63), Милик (Плахета, 60).

Андорра – Икер Альварес, Гарсия, Сан-Николас, Алаведра, Мартинес (Мартинес, 74), Валес, Гарсия, Гарсия Реном (Сервос, 58), Ребес (Вьейра, 87), Санчес (Сан-Никола, 87), Пухоль (Алаэс, 58).

Предупреждения: Гарсия (12), Алаэс (90).

Албания – Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 38 Кейн, 0:2 – 63 Маунт.

Албания – Бериша, Хюсай, Исмайли, Весели, Мемола (Гьясула, 59), Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 71), Узуни, Гимшити, Цикалеши (Манай, 59), Броя (Леняни, 59).

Англия – Поуп, Магуайр, Шоу, Стоунз, Уокер, Райс, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Фоден (Лингард, 81), Маунт, Стерлинг, Кейн.

Предупреждения: Баре (21), Уокер (69), Кейн (73), Хюсай (79), Гьясула (89).

Сан-Марино – Венгрия 0:3 (0:1, 0:2)

Группа J

Румыния – Германия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 16 Гнабри.

Румыния – Ницэ, Тошка, Кирикеш, Камора (Буркэ, 46), Марин, Попеску, Станчу, Хаджи (Максим, 83), Михэилэ (Ман, 66), Кешерю (Пушкаш, 66), Тэнасе (Чикылдэу, 83).

Германия – Нойер, Рюдигер, Клостерманн, Гинтер, Хавертц (Вернер, 77), Гюндоган, Гнабри (Нойхаус, 90), Горетцка, Сане (Юнес, 90), Киммих, Джан.

Предупреждения: Попеску (16), Киммих (90).

Северная Македония – Лихтенштейн 5:0 (1:0, 4:0)

Армения – Исландия 2:0 (0:0, 2:0)

Напомним, что накануне в отборе ЧМ-2022 состоялись 10 поединков группах А, Е, G и H, Сенсация случилась в Трнаве, где Словакия сыграла вничью с Мальтой.