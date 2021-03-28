Матч Сербия – Португалия завершился скандалом с участием Роналду. Видео

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду устроил скандал на последних секундах матча квалификации на чемпионат мира-2022 против Сербии.

На 3-й добавленной минуте при счете 2:2 Роналду убежал в контратаку, опередил голкипера, прокинул мяч в ворота и побежал праздновать.

Но защитник Стефан Митрович в подкате вынес круглого, а нидерландский арбитр Данни Маккели не остановил встречу, не увидев в этом эпизоде гол.

На видео с 2:24

Судьи почитали, что в мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.

Разъяренный Роналду накричал на рефери, за что получил желтую карточку. После этого Криш выбросил капитанскую повязку, несколько раз скрестил руки и ушел с поля, никого не замечая.

"Быть капитаном сборной Португалии – одна из главных привилегий в моей жизни, я горжусь этим. Я всегда отдаю и буду отдавать всего себя ради своей страны, и это никогда не изменится. Но бывают трудные времена, особенно когда чувствуешь, что пострадала целая нация", – написал в Instagram футболист "Ювентуса".

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