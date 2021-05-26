Новости спорта 25 мая: "Шахтер" получил нового тренера, у Джошуа назвали замену Усику
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Донецкий "Шахтер" официально получил нового тренера, а на ЧМ по хоккею вспыхнул новый скандал с флагом Беларуси.
Кроме того, в команде Энтони Джошуа назвали замену Александру Усику на бой в августе.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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