Новости спорта 25 мая: 'Шахтер' получил нового тренера, у Джошуа назвали замену Усику

Донецкий "Шахтер" официально получил нового тренера, а на ЧМ по хоккею вспыхнул новый скандал с флагом Беларуси.

Кроме того, в команде Энтони Джошуа назвали замену Александру Усику на бой в августе.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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