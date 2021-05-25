Усик не станет проблемой для Джошуа, – экс-чемпион мира

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не преподнесет особых проблем британскому чемпиону Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). В то же время в супертяжелом весе все может решить один удар.

Такое мнение в интервью Sky Sports выразил кубинский супертяж, бывший временный чемпион мира Луис Ортис (32-2, 27 KO). Он также предложил британцу свои услуги в качестве спарринг-партнера.

"Что касается Джошуа, я бы мог помочь ему подготовиться к Усику, но тот не должен стать особой проблемой для Энтони. Но опять же – это бокс, и на таком уровне каждый любой супертяж может создать другому неприятности. Я же намерен вернуться к сентябрю", – сказал Ортис.

Напомним, Энтони Джошуа и Александр Усик могут подраться за три чемпионских пояса уже в конце августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником его клиента может стать вовсе не Усик. Он назвал еще трех кандидатов в оппоненты чемпиону.