Усик – Джошуа: стали известны подробности боя

Эдди Хирн, промоутер британского чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) , заявил, что бой против официального претендента по линии WBO Александра Усика (18-0, 13 КО) может пройти 21 или 28 августа. Для проведения поединка рассматриваются два лондонских стадиона – "Уэмбли" и домашняя арена "Тоттенхэма".

Кроме того, в эфире YouTube-канала "iFL TV" Хирн рассказал, что Джошуа не исключает возможность реванша с Диллианом Уайтом и третий бой против Энди Руиса.

Джошуа в 2009 году потерпел первое поражение в любительской карьере, уступив Уайту. В бою против Руиса Джошуа сенсационно проиграл, что стало его первым поражением уже на профи ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и дала сторонам 10 дней на переговоры.

В свете этих новостей букмекеры опубликовали обновленные котировки на поединок.

Бывший временный чемпион мира Луис Ортис (32-2, 27 KO) призвал Джошуа отказаться от боя с Усиком. Вместо этого кубинец предложил британцу сразиться в ринге.