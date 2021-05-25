Украинка с мировым рекордом выиграла ЧМ по тяжелой атлетике

Харьковчанка Камила Конотоп (весовая категория до 55 кг) завоевала золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров, который в эти дни проходит в Ташкенте. 20-летняя украинка подняла 96 кг в рывке и 116 кг в толчке. Суммарное значение в 212 кг стало новым юниорским мировым рекордом.

Второе место у россиянки Светланы Ершова. Она набрала на 8 кг меньше ."Бронза" на счету Нины Стеркс из Бельгии.

На торжественной церемонии награждения наша соотечественница не смогла сдержать эмоций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Камила завоевала золотую медаль взрослого чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Москве.

Для Камилы ЧЕ в России стало дебютным взрослым Евро. До этого спортсменка из Харькова на юниорских соревнованиях завоевывала в 2016 году "бронзу" (весовая категория 53 кг), в 2018-м "серебро" (53 кг), и в 2019-м "золото" (55 кг).

Ее предыдущий рекорд на международных соревнованиях по сумме двоеборья составлял 202 килограмма и был установлен на Кубке мира в Дохе-2019.

Напомним, что на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак произвел настоящий фурор в сети, разместив после победы пост со словами "вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".

Позже Чумак заявил, что в его словах не было никаких слов агрессии или призывов сжечь столицу РФ.