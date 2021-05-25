Официально: донецкий "Шахтер" получил нового главного тренера

Итальянец Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера" на следующие два сезона. 41-летний специалист 25 мая прилетел в Киев, где подписал договор с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым.

👋 Добро пожаловать в "Шахтер", Роберто Де Дзерби! ⚒ pic.twitter.com/K0McGpmi9r — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 25, 2021

В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины.

Роберто посетит тренировочный комплекс в Святошино, а также НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "оранжево-черных".

🧡 Benvenuto, Mister! Роберто Де Дзерби – главный тренер "Шахтера"! ⚒



Итальянский специалист будет возглавлять команду следующие два сезона.



Узнайте другие подробности: https://t.co/WX01QvceT5. pic.twitter.com/A8nnhKEvRC — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 25, 2021

Справка:

Роберто Де Дзерби свою карьеру игрока начинал в молодежной команде "Милана".

Выступал за "Монцу" (1998), "Падову" (1998–2000), "Авеллино" (2000–2001; 2008–2009), "Лекко" (2001–2002), "Фоджу" (2002–2004), "Ареццо" (2004–2005), "Катанию" (2005–2006), "Наполи" (2006–2008; 2009–2010), "Брешию" (2008), румынский "Клуж" (2010–2012) и "Тренто" (2013).

В качестве тренера дебютировал в "Дарфо Боарио" (2013–2014). Потом работал в "Фодже" (2014–2016), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–2018). Последним клубом итальянца был "Сассуоло" (2018–2021).

Под его руководством команда заняла 8-е место в прошедшем сезоне Серии А.

Напомним, что в "Шахтере" Де Дзерби сменил Луиша Каштру. В свой первый сезон в 2019 году португальский тренер, привел донецкую команду к тринадцатому чемпионству в ее истории. Отрыв от второго места и принципиального соперника "Динамо" составил 23 очка. Более того, Каштру довел команду до полуфинала Лиги Европы.

Сезон 2020/2021 стал неудачным для "Шахтера". "Горняки" уступили чемпионство "Динамо", а также проиграли в Кубке Украины.