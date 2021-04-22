Новости спорта 21 апреля: Бущан устроил матерную перепалку с ультрас 'Динамо'

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" сыграют в финале Кубка Украины по футболу, а промоутер Александр Красюк рассказал о спарринге Владимира Кличко и Александра Усика.

Кроме того, вратарь "Динамо" Георгий Бущан эмоционально поговорил с ультрас команды из-за Мирчи Луческу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 21 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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