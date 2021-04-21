Кучи мяса, рука валяется, – президент "Ингульца" о взрыве гранаты

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что чувствует себя нормально после взрыва гранаты, который закончился смертью одного из его товарищей.

Согласно данным издания Vesti.ua, владелец клуба УПЛ заехал к своему бизнес-партнеру Виталию Вертелецкому. Они спокойно общались, пока последний не достал боевой снаряд и не положил его на стол. Через несколько секунд раздался взрыв.

"В сравнении с ранениями, которые получили мои друзья, со мной все нормально. Мне позвонил Вертелецкий и предложил заехать к нему на базу. Я согласился и приехал. Там он сидел и разговаривал со своим компаньоном Левой. Я сел с левой стороны от них. Мы разговаривали ни о чем, смеялись, анекдоты рассказывали. Тут Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я смотрю и вижу, что она боевая. Проходит буквально две секунды, Вертелецкий прячет ее к себе в карман, и граната взрывается. Меня накрывает столом, падают иконы со стен. Я смутно помню, как меня вывели на улицу. Я не знаю, как оказался там. Потом я вызвал полицию и скорую помощь и зашел обратно в помещение. Там были кучи мяса, рука валялась", – рассказал Поворознюк в телефонном интервью на YouTube-канале Petrove TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр признался, что не знает, как ему удалось выжить.