Красюк впервые рассказал, как прошел спарринг Усик – Кличко

Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк рассказал, что спарринг Усика и Кличко завершился без нокаутов и нокдаунов.

По словам Красюка, основное задание было поработать в ринге первым, а затем вторым номером.

"Один готовился к какому-то поединку, опыт перенять, второй вышел разогреться. Была классная работа. Если б Владимир хотел вернуться, то он бы также поработал с Усиком, так как Усик действующий супертяж, находится в топах. С кем , как не с ним боксировать. Но он же левша...это может быть проблема. И антропометрия немного другая. Но лишним не будет, если Кличко будет готовиться к бою с Фьюри", – заявил Красюк в интервью Youtube-каналу "СпортАрена".

Сергей Городничов, помощник тренера Владимира Кличко в 2011-2017 годах, уточнил, что спарринги никто нигде никогда не увидят, так как съемка запрещена в тренировочном лагере:

"Только сам боксер для себя записывает и смотрит. Всех предупреждает, что записывать видео запрещено. Почему? Ситуации разные бывают"

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на завершение профессиональной карьеры, легендарный украинский боксер Владимир Кличко продолжает держать себя в форме. Время от времени спортсмен проводит спарринги, в том числе и с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.