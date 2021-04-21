Киевские ультрас устроили обструкцию Луческу на полуфинале КУ. Мирча ответил

В концовке полуфинала Кубка Украины по футболу между "Агробизнесом" и киевским "Динамо" небольшая группа столичных фанатов устроила скандирование неприличных речевок в адрес главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.

Сам румынский наставник после игры, отвечая на вопрос об этом инциденте, заявил, что не считает этих людей болельщиками "Динамо".

"Поведение ультрас? Я их не считаю болельщиками. Меня интересует команда, игра, результат. Поднять "Динамо" и вывести в Лигу чемпионов. Если ты Хочешь протестовать – снимай маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду – это настоящие болельщики. А тут я не слышал, чтоб поддерживали "Динамо". Это группа так называемых болельщиков, которые не поддерживают Динамо и ребят", – сказал тренер в эфире телеканала "Футбол".

Напомним, что матч "Агробизнес" – "Динамо" завершился со счетом 0:3. Голами отметились Леднев, Беседин и Буяльский.