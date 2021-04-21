Григорий Суркис назвал причину создания Суперлиги и назвал основателей киллерами футбола

Создание Европейской футбольной Суперлиги является шантажом со стороны 12 топ-клубов.

Такое мнение в интервью FootballHub выразил почетный член УЕФА и бывший глава украинского футбола Григорий Суркис. В разговоре, который был записан еще в понедельник, 19 апреля, он выразил уверенность в том, что этот проект не имеет перспектив.

Как оказалось, Суркис был прав, и уже в ночь на 21 апреля основатели Суперлиги официально заявили о ее приостановке после выхода из состава сразу девяти клубов.

Кроме того, экс-президент ФФУ (ныне – УАФ) подчеркнул, что запуск проекта был связан с тем, что гранды выступали против утверждения нового формата Лиги чемпионов.

– Как вы восприняли новость о создании Суперлиги?

– Как любой нормальный человек, который не один год наблюдал попытки, начиная с 90-х годов создать что-то подобное. К примеру, G-14, если вы помните, куда, в том числе приглашали киевское "Динамо", в мою бытность президентом клуба. Мы эту идею сразу на корню не поддержали – эту идею воспринял я негативно. Негативно, потому что эта идея нарушает принципы и справедливости, и солидарности, на которых построен весь мировой и европейский футбол: равный доступ к соревнованиям всех его участников.

Я скажу вам откровенно, я рассматриваю это как очередной шантаж дюжины клубов. Пока это дюжина клубов. Я это рассматриваю как проект, который вдруг накануне заседания исполкома и конгресса УЕФА должен был поставить, если не забор, то, как минимум, преграду для того, чтобы члены исполкома УЕФА не вынесли на конгресс утверждение нового формата Лиги чемпионов начиная с 2024 года.

Почему я считаю, что этот проект не имеет перспективы? Ну, во-первых, давайте говорить сегодня уже о реакции болельщиков. К примеру, "Ливерпуля". 3 миллиона болельщиков отказались от общения в Твиттере. Болельщики "Челси" выступили с заявлением. Реакция таких клубов, как "Боруссия" Дортмунд и "Бавария", не пожелавших поддержать этот проект. "Порту" отказался присоединиться к этому проекту. Надо просто ориентироваться по откликам в интернете футбольного сообщества.

На мой взгляд, совершенно очевидно, что этот проект ставит под сомнение восприятие стройной системы построения мирового и европейского футбола. Проект, который не поддерживают национальные ассоциации. Я задаю сам себе вопрос и могу сам на него ответить. Если национальные ассоциации не поддерживают свои клубы в рамках и устремлениях создать нечто подобное отдельному турниру? А как же английские клубы, которые вошли или желают участвовать в Суперлиге, как же они будут участвовать в чемпионате Англии, если Национальная Ассоциация уже говорит им нет и полностью поддерживает в этом УЕФА? То же самое можно говорить об Испании, Италии. Клубы Франции, которым оставили два места, не вошли в состав учредителей.

Одним словом, жадность, как правило, порождает бедность. Бедность, может быть, фигурально выражаясь, рассматриваться как элемент чисто финансовый, но, на мой взгляд, здесь бедность выглядит в худшем определении – в аморальности, безнравственности, цинизме, двуличии и лицемерии. Потому что под эгидой и при желании создать Суперлигу, такой великий клуб. как "Реал" говорит о том, что это стратегический и коммерческий проект, который в условиях пандемии должен дать 4 миллиардам болельщиков нечто особенное. А тем, кто не сумеет присоединиться? Во-первых, я не верю, что 4 миллиарда болельщиков сумеют поддержать эту идею, я не верю, что эту идею поддержат и сами игроки, которые являются заложниками бездумной политики людей, объединившихся в Суперлигу.

"Манчестер Сити" и Зинченко, который является игроком сборной Украины… Он должен определиться, он будет желать сегодня выступать за национальную сборную? Как это будет выглядеть? Другими словами, да, это вызов, это желание монополизировать футбольное пространство. Это абсолютная фантазия, которая не будет иметь успеха, ибо игроки не смогут принимать участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

Национальные ассоциации высказали свое мнение о том, что этот турнир не может заменить стройную систему, выстроенную за многие годы УЕФА и ФИФА, и это совершенно органично. Этот турнир не имеет никаких, на мой взгляд, перспектив.

Я убежден в том, что практика последних двух лет, сезонов-2019/20, 2020/21, когда наш мир постигла катастрофа с Covid, УЕФА в это время продемонстрировал, что эта организация имеет возможности и делает все, чтобы преодолевать преграды и проводить великолепные по своему статусу соревнования. Мы стоим на пороге финальной части Евро-2020. Я бы скорее сосредоточился на этом. У УЕФА есть заботы совершенно другого характера, нежели заниматься полемикой с людьми, философия которых не созидать, а разрушать.

Вот я сегодня считаю, что создание Суперлиги разрушает европейский и мировой футбольный правопорядок. Я не даром упомянул о реакции болельщиков "Ливерпуля" и "Челси". Поверьте, это будет повсеместно, потому что в соревнованиях под эгидой Английской ассоциации, такое же отношение будет и со стороны других клубов.

Потому что Премьер-лига Англии, это нечто такое, что не происходит в течении 10-20 матчей в течении сезона. Фактически она держит болельщиков в напряжении в течении всего футбольного сезона, создавая картинку, независимо от того, может болельщик прийти на стадион или не может. Суперлига ничего подобного представить не сможет. Это будет "картель", как сказал Чеферин, который своим единственным смыслом видит получение суперприбыли.

Ну, давайте говорить откровенно, если бы за последние 15-20 лет футбол не интегрировался с коммерцией, он бы не достиг таких высот, значимости и общественного интереса. Если бы футбол не давал качественный продукт, который покупали бы телевизионные компании, он бы не собирал такие громадные деньги, позволяющие клубам-участникам соревнований реинвестировать эти деньги опять-таки в футбол. И без того, чтобы футбол имел финансовую подпитку, он бы не был таким привлекательным. Но Суперлига – это нечто иное, это полное разрушение трансферной политики, это отлучение от принципов справедливости и солидарности этих процессов.

Всегда должно быть разумное решение. Разумное, справедливое, честное, понятное, самое главное – дающее возможность рассчитывать на то, что не группка богатых и без того клубов, хотят увеличить свои прибыли за счет клубов, которые не имеют на сегодняшний день таких возможностей. Они не дают перспектив клубам, которые не имеют такой финансовой подушки, рассчитывать на успехи в таких турнирах, я уже не говорю об участии. Не финансовые, а возможности участия.

Эта группка клубов на сегодня эти возможности даже не перечеркивает, а убивает. Они киллеры футбола, в полном смысле этого слова.