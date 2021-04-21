УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао

Европейский футбольный союз (УЕФА) отменил в испанском Бильбао четыре матча чемпионата Европы-2020, сообщает Marca. В этом городе с 14 по 23 июня между собой должны были сыграть Испания, Швеция, Польша и Словакия, а также состоятся матч 1/8 финала.

Баскские власти уже выразили свое несогласие с этим решением и заявили, что будут требовать финансовую компенсацию.

Поединки континентального первенства должны были состояться на стадионе Сан-Мамес, но из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом местные власти не смогли гарантировать выполнение требования УЕФА о том, что трибуны на Евро-2020 будут заполнены на 25%.

Бильбао был одним из 12 городов, выбранных УЕФА для проведения матчей Евро-2020, но организаторы поставили слишком строгие санитарные условия для болельщиков.

Позднее испанское издание El Independiente сообщило, что игры будут перенесены в Севилью.

В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. Матчи запланированы с 11 июня по 11 июля, при этом предстоящий турнир сохранит название Евро-2020. Это должен был быть первый Евро, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств .