Бущан, защищая Луческу, устроил матерную перепалку с болельщиками на матче Кубка Украины. Видео

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан после полуфинала Кубка Украины по футболу с "Агробизнесом" встал на защиту своего главного тренера Мирчи Луческу.

Вратарь призвал фанатов включить мозги и не заниматься войной с собственным клубом.

"Только дураки не меняют своего мнения, вы не понимаете этого, нет? Вы против команды, бл*дь болеете. В первую очередь против команды", – заявил Бущан.

В ответ ультрас пытались возразить, что они якобы пламенно переживают за "Динамо", а выступают исключительно против румынского специалиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Агробизнес" – "Динамо" завершился со счетом 0:3. Голами отметились Леднев, Беседин и Буяльский.

В концовке игры небольшая группа столичных фанатов устроила скандирование неприличных речевок в адрес главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу.