Игорь Суркис высказался о европейской Суперлиге и оценил ее перспективы

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что европейским топ-клубам не удастся создать и запустить проект так называемой Суперлиги.

Владелец киевлян напомнил, что разговоры о подобном турнире ведутся еще с конца 1990-х годов, но дальше них дело еще не заходило. По его словам, сильнейшие команды континента пытаются поставить свои интересы выше других.

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно – начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать ее оставались безуспешными. Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост – чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", – цитирует слова Суркиса-младшего сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Напомним, что 12 европейских топ-клубов объявили о создании так называемой Суперлиги, которая должна стать заменой Лиге чемпионов. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскритиковали эту идею и пригрозили командам и игрокам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Суперлиги и мадридского "Реала" Флорентино Перес сказал, что футбол умрет в 2024 году, если новый формат ЛЧ от УЕФА будет введен.