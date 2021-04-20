Промоутер Джошуа раскрыл место и дату боя с Фьюри

Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа назначен на 24 июля в Саудовской Аравии, а в конце этого года в Великобритании состоится матч-реванш за 500 млн фунтов стерлингов.

По словам промоутера Эдди Хирна поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится на Аравийском полуострове, в то время время как в Токио будут проходить Летние Олимпийские игры.

Переговоры между двумя лагерями британцев продолжаются уже несколько недель, и Хирн открыто признает, что они уже нарушили все возможные установленные сроки.

"Теперь мы все знаем, что обе стороны подписали контракт, они приняли одно общее предложение, и мы завершаем работу. При этом нам осталось уладить крошечные моменты. 24 июля – приблизительная дата. Она может быть немного сдвинута, но бой пройдет не позже чем в начале августа", - цитирует промоутера The Sun.

Хирн отметил, что Олимпийские игры находятся в другом часовом поясе, поэтому болельщики могут не переживать, что им придется разорваться перед телевизором:

"Это будет пиковое время в Великобритании, середина ночи в Токио, телевизионных накладок не будет. Бой пройдет с болельщиками. До 20 000. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время"

Фьюри не дрался с тех пор, как уничтожил Деонтэя Уайлдера в их матче-реванше в феврале 2020 года.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.