Новости спорта 18 мая: бой Фьюри – Джошуа под угрозой, Усик ждет поединок за пояс
Нападающий Владислав Супряга покидает киевское "Динамо", а бой Джошуа – Фьюри находится под угрозой срыва.
Кроме того, американский тренер Джеймс Али Башир заявил о том, что Владимир Кличко вернется на ринг.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 18 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Экс-тренер Кличко заявил, что Владимир возобновит карьеру
Луческу заявил, что "новый Шевченко" не выдержал нагрузок в "Динамо"
Шевченко получил должность в чемпионате Италии
Промоутер Джошуа о "срыве боя" с Фьюри: план "Б" – Александр Усик