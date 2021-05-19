Новости спорта 18 мая: бой Фьюри – Джошуа под угрозой, Усик ждет поединок за пояс

Нападающий Владислав Супряга покидает киевское "Динамо", а бой Джошуа – Фьюри находится под угрозой срыва.

Кроме того, американский тренер Джеймс Али Башир заявил о том, что Владимир Кличко вернется на ринг.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 18 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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