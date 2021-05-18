Луческу заявил, что "новый Шевченко" не выдержал нагрузок в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу с сожалением отметил, что нападающий Владислав Супряга, которого знаменитый сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Андреем Шевченко", не подтвердил того, к чему стремился тренерский штаб

По словам Мирчи Михайловича, кроме организации игры в обороне, "Динамо" необходимо было забивать голы, чтобы побеждать. Виктор Цыганков был часто травмирован, тоже самое было с Буяльским.

"И ответственность выпала на Супрягу. К сожалению, он не выдержал этих нагрузок. Влад играл очень много, особенно в первом круге, но не делал того. что делает сейчас Беседин. Он не помогал нам так, как нам было нужно в атаке. У него много хороших качеств: он играет двумя ногами, у него есть скорость и хорошая игра головой. К сожалению, у него нет агрессивности. Он очень легко терял мяч и уступал в единоборствах. И сел в запаса, когда вернулся Беседин", – сказал Луческу в интервью Игорю Цыганыку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее румынский специалист признался, почему он возглавил "Динамо".

По информации СМИ, дни Супряги в киевской команде уже сочтены.