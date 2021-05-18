Шевченко получил должность в чемпионате Италии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал амбассадором чемпионата Италии. О такой почетной должности сообщает пресс-служба Серии А.

Кроме украинца, в список "послов Серии А" вошли Винсент Кандела, Чиро Феррара, Марко Матерацци, Лука Тони, Франческо Тотти, Кристиан Вьери и Джанлука Дзамбротта.

"Мы создаем команду команды чемпионов, которые сделали Серию A великой и которые будут представлять итальянский футбол на различных мероприятиях", – говорится в заявлении.

Послы будут в первую очередь участвовать в проектах социальной ответственности, используя свой имидж и опыт в поддержке благотворительной деятельности и распространения позитивных целей. Они также станут визитной карточкой Серии А в мире, принимая участие в инициативах с международными телевизионными компаниями.

"Нашей целью было постоянно вовлекать прошлых чемпионов в продвижение Серии А. Перед амбассадорами будет стоять задача вовлечь болельщиков в Италии и во всем мире, заставив их ближе познакомиться с Серией А и ее общественной и коммерческой деятельностью", – уточняет пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобную должность в сборной Украины получил Мирча Луческу. Задаче наставника "Динамо" стало привлечение румынских болельщиков в армию фанатов "сине-желтой" команды.