Новости спорта 12 апреля: 'Динамо' предложили обменять 'нового Шевченко', киевляне хотят вернуть Ярмоленко

Киевскому "Динамо" предложили обменять Владислава Супрягу на форварда "Днепр-1" Артема Довбыка, а Руслан Малиновский повторил достижение легендарного Луиша Фигу в чемпионате Италии.

Кроме того, украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объяснил свой пост в соцсетях о сгоревшей Москве.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 12 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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