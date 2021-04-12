Украинский чемпион Европы Чумак прокомментировал свой пост о сгоревшей Москве

Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак заявил, что в его словах о сгоревшей Москве не было никаких слов агрессии или призывов сжечь столицу РФ.

В комментарии изданию Tribuna спортсмен объяснил, что его публикация в Instagram была лишь "троллингом Кремля для украинцев".

"Во-первых, эта цитата из песни российской группы "Ленинград". Во-вторых, это был всего лишь троллинг Кремля, не более того. Тут не было никаких призывов к действиям, к тому, чтобы спалить Москву. И не было настолько агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы. Просто дело в том, что россияне не знают ни о какой войне. Они в шоке, почему украинцы так не любят Крым и такого "уважаемого", "великого", "хорошего", "доброго", "искреннего" и "политически-правильного" Путина. Потому что там нет никаких новостей о войне. Поэтому они не понимают. А это просто был троллинг Кремля для украинцев. Кто-то понимает, в чем дело, кто-то – нет. Мне отношение россиян не особо интересно", – заявил Чумак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий победил на московском ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 109 кг, став лучшим в толчке и сумме двоеборья.

В итоговом зачете наша национальная команда заняла первое место.