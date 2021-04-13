Новини спорту 12 квітня: "Динамо" запропонували обміняти "нового Шевченка", кияни хочуть повернути Ярмоленка
Київському "Динамо" запропонували обміняти Владислава Супрягу на форварда "Дніпро-1" Артема Довбика, а Руслан Малиновський повторив досягнення легендарного Луїша Фігу в чемпіонаті Італії.
Крім того, український важкоатлет Дмитро Чумак пояснив свій пост у соцмережах про Москву, яка згоріла.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 12 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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