Новини спорту 12 квітня: 'Динамо' запропонували обміняти 'нового Шевченка', кияни хочуть повернути Ярмоленка

Київському "Динамо" запропонували обміняти Владислава Супрягу на форварда "Дніпро-1" Артема Довбика, а Руслан Малиновський повторив досягнення легендарного Луїша Фігу в чемпіонаті Італії.

Крім того, український важкоатлет Дмитро Чумак пояснив свій пост у соцмережах про Москву, яка згоріла.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 12 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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