Малиновский повторил достижение легендарного Луиша Фигу в чемпионате Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал вторым иностранцем с сезона 2004/05, которому удалось отдать две результативные передачи в двух матчах чемпионата Италии подряд.

Как сообщается на странице OptaPaolo в Twitter, в сентябре 2007 года это достижение покорилось легендарному полузащитнику сборной Португалии и миланского "Интера" Луишу Фигу. Среди итальянцев в последний раз это удавалось Андреа Лаццари в составе "Удинезе" в 2013 году.

Напомним, что в 29-м туре Серии А Малиновский сделал два ассиста в домашнем поединке с "Удинезе" (3:2), а затем помог "Аталанте" одержать верх в выездной встрече с "Фиорентиной" (3:2), также записав на свой счет два результативных паса.

Всего на счету украинца восемь голевых передач и три забитых гола в 28 поединках первенства Италии, в которых наш соотечественник появлялся на поле. Его команда идет на четвертом месте и ведет борьбу за Лигу чемпионов, опережая пятый "Наполи" на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновского признали лучшим игроком "Аталанты" в марте.