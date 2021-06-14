Нидерланды – Украина: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Украины не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и сотворить в Амстердаме сенсацию в матче с Нидерландами. Стартовый поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу завершился со счетом 2:3.

Напомним, что перед этой встречей наша национальная команда попала в скандал с формой, на которой были фразы "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной стороны.

Нидерланды – Украина 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: 1:0 – 52 Вейналдум, 2:0 – 58 Вегорст, 2:1 – 75 Ярмоленко, 2:2 – 79 Яремчук, 3:2 – 85 Думфрис.

Нидерланды – Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, де Рон, Вейналдум, де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 64), Вегорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90).

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Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64).

Предупреждение: Сидорчук (90).

После того, как экипировка была представлена общественности, Российский футбольный союз направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что она якобы нарушает правила организации.

В результате напряженных переговоров между УЕФА и УАФ, Украину обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

В УАФ отказались это делать, найдя выход из ситуации.

Позже немецкая газета Bild назвала истинную причину скандала с формой украинской сборной.

Кроме Нидерландов подопечные Шевченко сыграют с Австрией и Северной Македонией.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".