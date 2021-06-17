Нидерланды – Австрия: букмекеры дали прогноз на матч соперников Украины на Евро-2020

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2 минуты
4,1 т.
Нидерланды Австрия прогноз Евро 2020

Сборная Нидерландов является явным фаворитом матча второго тура Евро-2020 против Австрии, который состоится 17 июня. Поединок, в котором сойдутся соперники Украины по группе C, пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене".

Спортивные аналитики оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1,57, ничьей – 4,20, а на триумф австрийцев можно поставить за 5,75. Также принимаются ставки на то, что гости не проиграют "оранжевым". Котировки на это событие находятся на уровне 2,25.

Котировки на матч Нидерланды - Австрия
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Котировки на двойной шанс в матче Нидерланды - Австрия

Команды долгое время не играли между собой в официальных матчах – в последний раз это случалось в отборе на Евро-2004. Тогда Нидерланды дважды легко расправились со своими соперниками. В 2016 году сборные встречались в товарищеском поединке, который закончился с таким же результатом.

Нидерланды - Австрия в 2016 году

Напомним, что на старте чемпионата Европы-2020 "оранжевые" с минимальным счетом одолели Украину, а Австрия ожидаемо победила Северную Македонию. Сейчас в их активе по три очка.

Андрей Ярмоленко (по центру) после решающего гола в матче
Австрия сумела дожать македонцев в концовке матча
Турнирная таблица группы С Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня на континентальном первенстве определился первый участник 1/8 финала – Италия разгромила Швейцарию и набрала шесть пунктов после двух матчей.

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Кроме того, Россия вымучила победу над финнами, а Уэльс легко разобрался с Турцией и практически обеспечил себе выход в плей-офф.

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