'Ни ужаса, ни шока': тренер сборной России отреагировал на исключение из отбора ЧМ-2022

Исключение сборной России из плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре не было неожиданностью. При этом нет никаких причин считать, что это решение Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) будет пересмотрено.

Такое мнение в интервью "РБ Спорт" выразил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин. По его словам, он предвидел отстранение своего коллектива сразу после военного вторжения РФ в Украину.

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"Честно говоря, не было ни ужаса, ни шока, никаких воспоминаний. Когда 24-го числа это произошло, я жене сказал, что нас в стыках не будет. Было понимание, что такое может быть. Итог закономерным назвать не могу. Надеюсь ли я, что стыковые матчи состоятся после обжалования вердикта в Спортивном арбитражном суде (CAS)? Давайте надеяться, можно себя обманывать. Это поиск надежды в безнадежной ситуации", – сказал Карпин.

В первом стыковом матче к ЧМ-2022 россияне должны были 24 марта принять в Москве Польшу.

Напомним, все российские клубы и национальные сборные были отстранены от всех международных турниров. Таким образом, УЕФА и ФИФА отреагировали на нападение РФ на Украину.

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