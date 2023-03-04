Технический спонсор сборной Украины по футболу – испанская компания Joma, будет одевать чемпиона России. О контракте с "Зенитом" сообщила сама питерская команда.

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Joma является основным поставщиком формы для футболистов наших национальных команд.

В описании на главном сайте чемпиона России по футболу говорится, что за основу дизайна был взят фрагмент карты Петербурга с "извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий". Узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

"Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии", – сказано в сообщении "Зенита".

В Украинской ассоциации футбола уже отреагировали на такой поступок Joma, направив в главный офис компании запрос, с просьбой объяснить ситуацию.

Футбольный клуб "Карпаты", который также одевала Joma сразу после скандала отказалась от сотрудничества.

"Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке", - говорится в сообщении на официальном ресурсе львовян.

Напомним, что Joma начала сотрудничество с российскими клубами еще в июле прошлого года. В экипировке испанцев будут проводить матчи игроки "Ахмата" из Грозного и московского ЦСКА.

Напомним, что Joma на чемпионат Европы-2020 для сборной Украины выпустила особую форму. Команда была украшена гербом Украины и картой нашей страны с Крымом, Донецком, Луганском. ​

​Сзади под воротником на футболку была нанесена надпись "Слава Украине!", а с внутренней стороны – "Героям слава!".

​После презентации в России началась волна возмущений. Пропагандисты, политики, чиновники и другие публичные личности выражали недовольство тем, что Украина изобразила карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.

Дошло до того, что Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации. Однако УЕФА изначально в своем ответе был категоричен: экипировка Украины выполнена в соответствии со всеми правилами.

Глава России Владимир Путин позже тоже высказался по поводу футболок украинской сборной. Заявил, что его "форма не задела" и "здесь нет никакой новизны". При этом обвинил официальный Киев в якобы "пренебрежении волеизъявлением крымчан", имея ввиду фейковый референдум на полуострове.

Кроме того, почетный президент РФС Вячеслав Колосков возмутился тем, что с игрового комплекта формы убрали только слоган "Героям слава!", назвав это недостаточной мерой. Наши соотечественники также не остались в стороне, атаковав социальные сети УЕФА. Они устроили флешмоб в поддержку запрещенной фразы.

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