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"Неразрывное единство с Петербургом". Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с "Зенитом"

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
1,1 т.
'Неразрывное единство с Петербургом'. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с 'Зенитом'

Технический спонсор сборной Украины по футболу – испанская компания Joma, будет одевать чемпиона России. О контракте с "Зенитом" сообщила сама питерская команда.

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Joma является основным поставщиком формы для футболистов наших национальных команд.

В описании на главном сайте чемпиона России по футболу говорится, что за основу дизайна был взят фрагмент карты Петербурга с "извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий". Узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''
''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

"Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии", – сказано в сообщении "Зенита".

В Украинской ассоциации футбола уже отреагировали на такой поступок Joma, направив в главный офис компании запрос, с просьбой объяснить ситуацию.

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

Футбольный клуб "Карпаты", который также одевала Joma сразу после скандала отказалась от сотрудничества.

"Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке", - говорится в сообщении на официальном ресурсе львовян.

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

Напомним, что Joma начала сотрудничество с российскими клубами еще в июле прошлого года. В экипировке испанцев будут проводить матчи игроки "Ахмата" из Грозного и московского ЦСКА.

Руслан Малиновский

Напомним, что Joma на чемпионат Европы-2020 для сборной Украины выпустила особую форму. Команда была украшена гербом Украины и картой нашей страны с Крымом, Донецком, Луганском. ​

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

​Сзади под воротником на футболку была нанесена надпись "Слава Украине!", а с внутренней стороны – "Героям слава!".

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

​После презентации в России началась волна возмущений. Пропагандисты, политики, чиновники и другие публичные личности выражали недовольство тем, что Украина изобразила карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

Дошло до того, что Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации. Однако УЕФА изначально в своем ответе был категоричен: экипировка Украины выполнена в соответствии со всеми правилами.

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

Глава России Владимир Путин позже тоже высказался по поводу футболок украинской сборной. Заявил, что его "форма не задела" и "здесь нет никакой новизны". При этом обвинил официальный Киев в якобы "пренебрежении волеизъявлением крымчан", имея ввиду фейковый референдум на полуострове.

''Неразрывное единство с Петербургом''. Спонсор сборной Украины по футболу попал в скандал с ''Зенитом''

Кроме того, почетный президент РФС Вячеслав Колосков возмутился тем, что с игрового комплекта формы убрали только слоган "Героям слава!", назвав это недостаточной мерой. Наши соотечественники также не остались в стороне, атаковав социальные сети УЕФА. Они устроили флешмоб в поддержку запрещенной фразы.

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