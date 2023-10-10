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Сразу 7 стран: УЕФА назвал хозяев Евро-2028 и Евро-2032

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
609
Сразу 7 стран: УЕФА назвал хозяев Евро-2028 и Евро-2032

Исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) утвердил хозяев континентальных первенств 2028 и 2032 годов. Выбор организаторов чемпионатов было чисто техническим, так как на оба турнира были выдвинуты лишь по одной заявке.

Евро-2028 впервые в истории примут пять стран – Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия. Предполагается, что матчи турнира примут стадионы в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне (стадионы "Уэмбли" и "Тоттенхэм"), Манчестере и Ньюкасле.

Сразу 7 стран: УЕФА назвал хозяев Евро-2028 и Евро-2032
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Через четыре года первенство пройдет в Италии и Турции. Здесь хозяева пока только отобрали 20 арен, из которых позже будет сформирован финальный список.

Сразу 7 стран: УЕФА назвал хозяев Евро-2028 и Евро-2032

Отметим, что британские команды не смогут получить автоматические путевки на Евро, так как по правилам УЕФА место на ЧЕ может быть зарезервировано максимум для двух сборных-хозяек. Итальянцы же с турками, вероятно, такого право добьются.

На "Стадио Олимпико" был сыгран первый матч Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус цинично отреагировал на удар палестинского исламского движения ХАМАС по Израилю, выступив за отстранение команд этой страны из международных футбольных турниров.

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