Сразу 7 стран: УЕФА назвал хозяев Евро-2028 и Евро-2032

Исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) утвердил хозяев континентальных первенств 2028 и 2032 годов. Выбор организаторов чемпионатов было чисто техническим, так как на оба турнира были выдвинуты лишь по одной заявке.

Евро-2028 впервые в истории примут пять стран – Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия. Предполагается, что матчи турнира примут стадионы в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне (стадионы "Уэмбли" и "Тоттенхэм"), Манчестере и Ньюкасле.

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Через четыре года первенство пройдет в Италии и Турции. Здесь хозяева пока только отобрали 20 арен, из которых позже будет сформирован финальный список.

Отметим, что британские команды не смогут получить автоматические путевки на Евро, так как по правилам УЕФА место на ЧЕ может быть зарезервировано максимум для двух сборных-хозяек. Итальянцы же с турками, вероятно, такого право добьются.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус цинично отреагировал на удар палестинского исламского движения ХАМАС по Израилю, выступив за отстранение команд этой страны из международных футбольных турниров.

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