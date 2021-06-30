Нападающий сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Артем Беседин не поможет нашей национальной команде в следующих матчах Евро-2020. Он получил повреждение после грубого нарушения правил со стороны шведа Маркуса Даниэльссона.

Как сообщил помощник главного тренера Андрея Шевченко Александр Шовковский на своей странице в Instagram, футболист "Динамо" покинул расположение сборной и вернулся в Киев. Там он пройдет обследование, которое позволит оценить серьезность травмы.

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"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше расчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще более сильным!" – написал Шовковский.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв Швецию со счетом 2:1. Беседин вышел на замену в начале овертайма и провел на поле всего 10 минут.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в следующем раунде турнира подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией, которая в 1/8 финала одолела Германию.