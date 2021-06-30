"Мы были лучше. Это как нож в сердце": что говорили в сборной Швеции после поражения от Украины на Евро-2020

Футболисты и тренерский штаб сборной Швеции были шокированы поражением от Украины в матче 1/8 финала Евро-2020. "Тре крунур" уступили на последний минуте овертайма и сравнили такое развитие событий слишком жестоким по отношению к себе.

В частности, нападающий Деян Кулусевски назвал такой вылет из турнира ударом ножа в сердце. Кроме того, шведские игроки отметили, что им было невероятно трудно играть после удаления в дополнительное время защитника Даниэльсона.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ПО МАТЧУ

OBOZREVATEL предлагает своим читателям главные высказывания игроков и тренера команды Швеции.

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Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

– Мы провели вполне хороший матч. Во втором тайме могли решать его судьбу. Но затем игра перешла в дополнительное время, а там мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, но итог таков, что это, пожалуй, мой самый горький опыт в футболе... Вылететь из турнира, когда оставалось уже всего ничего. Все огорчены, в раздевалке тихо. Просто тишина. А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но было жестоко по отношению к нам.

Деян Кулусевски, нападающий сборной Швеции:

– Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце.

Эмиль Форсберг, лучший бомбардир сборной Швеции на Евро-2020 (4 гола):

– Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня. Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко.

Ким Чельстрем, легенда сборной Швеции:

– Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло. Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков – Швеция покидает турнир.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет с Англией. Игра состоится в Риме в субботу, 3 июля. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил победу над Швецией, отметив, что команде удалось выполнить установку на игру.

В свою очередь герой встречи Артем Довбик, который забил победный гол на 120-й минуте, признался, что не верит в происходящее.