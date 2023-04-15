Мудрик сделал второе результативное действие в "Челси". Видео

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик отдал результативную передачу в 31-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге. Футболист сборной Украины ассистировал Конору Галлахеру в матче против "Брайтона"

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На 14-й минуте наш соотечественник разогнал атаку, которая привела к голу. Михаил пробежал половину поля, отдав скрытую передачу на выбегавшего партнера. Галлахер решился на дальний удар, который не без помощи рикошета стал результативным.

Отметим, что для Мудрика это одиннадцатая игру за "Челси". Этот ассист стал для него вторым в составе "синих". Голов он еще не забивал.

4 апреля "Челси" провел первый поединок после увольнения тренера Грэма Поттера. Под руководством временного наставника Бруно Сальтора команда сыграла вничью на своем поле с "Ливерпулем" – 0:0.

Мудрика выпустили на последние 15 минут. От портала WhoScored он получил вторую худшую оценку в составе своей команды – 6,18.

С 15 января, когда Мудрик пришел в лондонский клуб, он еще ни разу не провел полный матч. 6 раз выходил в стартовом составе и 4 раза появлялся на поле после замены. До игры 15 апреля наш соотечественник оформил лишь одно результативное действие (ассист).

Отметим, что Мудрик стал самым быстрым полузащитником в сезоне АПЛ. Согласно рейтингу, опубликованному порталом Squawka, украинский полузащитник пробежал в матче со скоростью 36.64 километра в час.

Ранее Мудрик дал первое интервью в качестве игрока лондонской команде. В беседе с английским журналистом Zorya Londonsk Эндрю Тодосом футболист сборной Украины признался, что первые месяцы были для него сложными.

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