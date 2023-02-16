Мудрик неудачно дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик провел 71 минуту в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" и был заменен во втором тайме на Майсона Маунта. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу немецких футболистов.

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Решающий гол на 63-й минуте забил Карим Адейеми.

Для Мудрика это стало первым поединком в карьере в плей-офф ЛЧ. До этого 22-летний игрок сборной Украины принимал участие в поединках квалификации и на групповом этапе турнира, забив за "Шахтер" три гола и сделав два ассиста в 13 матчах.

Для Михаила это также стало четвертой игрой в футболке лондонской команды. Результативными действиями никакими не отметился.

Авторитетные статистические порталы Whoscored и Sofascore поставили украинцу приблизительно одинаковые оценки (6,5 и 6,6 соответственно), что является показателем ниже среднего в "Челси".

11 февраля Мудрик провел невзрачный матч 23-го тура чемпионата английской Премьер-лиги против "Вест Хэма". Наш соотечественник вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте, не отметившись никакими полезными действиями.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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