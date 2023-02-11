Мудрик провел третий матч за ''Челси'' без ударов по воротам, точных навесов и ключевых передач

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик провел невзрачный матч 23-го тура чемпионата английской Премьер-лиги. В поединке против "Вест Хэма" 22-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.

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За то время, что наш соотечественник провел на поле, он не смог отметиться никакими результативными действиями. Ему не разу не удалась попытка дриблинга, и он ни создал ни одной голевой возможности для партнеров.

На 23-й минуте Михаил отдал разрезающий пас на Кая Хаверца, однако его был отменен из-за офсайда.

Для Мудрика это стало третьей игрой за лондонский клуб, в которой он не смог продемонстрировать никаких статистических показателей. За три матча украинец ни разу не попал в створ ворот соперника, не отдал ни одной ключевой передачи, и не отметился ни одним точным навесом.

Встреча против "Вест Хэма" завершилась вничью 1:1. От авторитетных статистических порталов Sofascore и WhoScored украинский футболист получил 6,7 и 6,3 баллов соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мудрик 3 февраля дебютировал в стартовом составе "Челси". В матче против "Фулхэма" украинец продемонстрировал ужасную игру, не сделав ни одного результативного действия за 45 минут.

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что блеклая игра украинского полузащитника связана с его болезнью.

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