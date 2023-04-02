Минспорта назвало УАФ ''критически важной для жизни населения '' и освободило от мобилизации

Министерство молодежи и спорта освободило сотрудников Украинской ассоциации футбола (УАФ) от мобилизации на время военного положения. Соответствующий приказ Министерство молодежи и спорта опубликовало на своем сайте.

Видео дня

В тексте определяется УАФ, как союз, который "является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период". Это позволяет не мобилизовать военнообязанных работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юрист рассказала, может ли территориальный центр комплектования и социальной поддержки по разным причинам не согласовать бронь военнообязанного.

Отметим, что повестки в рамках мобилизации в Украине могут вручить даже гражданам, снятым с военного учета в мирное время.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, как получить отсрочку от призыва во время мобилизации и что делать, если ТЦК не принимает документы. Кроме того, появилось разъяснение относительно процедуры смены места службы в условиях военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!