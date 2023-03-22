Как военному изменить место службы во время военного положения в Украине и какие документы нужны: разъяснение
Для того чтобы украинского военнослужащего перевели в другую воинскую часть по его желанию, он должен в первую очередь получить отношение – документ, на основании которого воин может перевестись по службе. Чтобы получить такой документ, следует обратиться с соответствующим рапортом к командиру воинской части.
О нюансах такой процедуры рассказал юрист Михаил Лобунько. Порядок получения отношения и перемещения по службе регулируется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Оно утверждено указом президента от 10 декабря 2008 года №1153/2008.
В то же время сроки перевода в другую воинскую часть не регламентируются законодательством, решение зависит только от командиров на местах.
По словам юриста, обычно отношение нужно, когда военный в силу состояния своего здоровья или семейного положения должен нести службу по месту жительства.
Отношение, как отметил Лобунько, это своеобразное подтверждение того, что воинская часть по месту жительства готова принять и зачислить на службу такого военнослужащего и есть ли для него место.
Так, в рапорте военный должен описать причины, почему ему нужно перевестись, а также по возможности предоставить подтверждающие документы (например, справка о месте проживания семьи, на воспитании которой трое несовершеннолетних детей).
Командир части должен рассмотреть такой рапорт и выдать отношение военнослужащему, которое в дальнейшем потребуется для перевода.
Отметим, что в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" описаны категории граждан, имеющих право служить по месту жительства.
Так, в Украине могут проходить службу по месту жительства:
– лица с инвалидностью;
– многодетные родители;
– родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– компании могут забронировать своего работника от призыва на военную службу. Кому разрешат бронирование, как оно работает и на кого распространяется – читайте в материале.
– Проблемы со здоровьям могут стать основанием для получения отсрочки от мобилизации. Например, военнообязанный с ВИЧ освобождается от мобилизации в военное время, если заболевание сопровождается рядом осложнений.
– Пригодность к мобилизации определяется по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), и если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва, то в военное этот перечень существенно короче.
– Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 20 мая. Во время них украинцы массово получают повестки и в ВСУ призывают даже мужчин с "белым билетом" – то есть ограниченно пригодных к службе.
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