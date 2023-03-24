Кого могут восстановить на воинском учете и призвать в армию во время мобилизации в Украине: разъяснение

В связи с войной РФ против Украины у нас продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение, которые пока продлены до 20 мая. Во время них призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получающие повестки.

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Причем вручить такой документ могут даже гражданам, которые были сняты с воинского учета в мирное время. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, как это происходит, и подлежат ли такие мужчины мобилизации.

"Действующее законодательство различает понятие снятия и исключения с воинского учета. Это также влияет и на вопросы мобилизации таких граждан, ведь законодатель по-разному регулирует возможность призыва на военную службу снятых и исключенных с воинского учета лиц", – отметил юрист-волонтер Горячей линии АПУ из вопросов, связанных с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, Владислав Зайцев.

Так, вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из воинского учета человеку. Ведь при ее вручении уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки мудчины от призыва. Этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия.

Во-вторых, с повесткой следует явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в установленное время и дату.

При решении вопроса о призыве на военную службу таких граждан следует помнить, что закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации, снятых с воинского учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны в состав ВСУ при условии прохождения медицинской комиссии.

Что касается исключенных из воинского учета, говорит юрист, то они также не подпадают под категорию отсрочки. В то же время есть определенные нюансы.

Например, если военный был уволен со службы на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета, то его дальнейшая мобилизация исключается.

"Однако, если исключение из учета вследствие непригодности к службе произошло до полномасштабного вторжения, есть вероятность его вызова на ВВК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья. Установление в результате прохождения ВВК пригодности или ограниченной пригодности к службе может повлечь следующий призыв на военную службу", – объяснил Зайцев.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как получить отсрочку от призыва во время мобилизации и что делать, если ТЦК не принимает документы. Также было разъяснение относительно процедуры смены места службы в условиях военного положения.

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