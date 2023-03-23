Как получить отсрочку от призыва во время мобилизации и что делать, если ТЦК не принимает документы: разъяснение

Из-за войны в Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация, когда призыву в ряды ВСУ подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время существуют некоторые исключения, и человек может получить отсрочку от службы.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, как получить отсрочку во время мобилизации. Также собрал разъяснение о том, что делать, если Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) не принимает такие документы.

Как получить отсрочку от мобилизации?

Прежде всего, необходимо подтвердить основания для нее соответствующими документами в ТЦК, где лицо человек на воинском учете. Получить отсрочку от мобилизации можно только до момента обретения статуса военнослужащего.

После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и получения мобилизационного распоряжения, зачисления в личный состав воинской части и отправки в нее, военнослужащий уже не имеет права на отсрочку.

Чтобы получить отсрочку при наличии на это оснований, нужно подать соответствующее заявление с указанными паспортными данными гражданина и добавить к нему документы, подтверждающие, что он действительно не подлежит призыву.

Заявление на получение отсрочки от мобилизации подается в ТЦК по месту воинского учета или призыва. Граждане могут подать ее после получения повестки – просто так прийти в ТЦК и написать заявление нельзя.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие факт наличия отсрочки (например, медицинские справки, заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), свидетельство о рождении ребенка или медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников).

Заявление будет зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции. После этого его должна рассмотреть комиссия, формируемая на базе ТЦК. Она принимает решение о предоставлении отсрочки, с лицом связываются и просят прийти забрать справку о ней.

В канцелярии гражданин получает выписку из книги протоколов (в ней указывают данные лица, подавшего заявление и претендующего на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии и подписи ее представителей).

В результате гражданину на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении – этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Что делать, если ТЦК не принимает документы?

Если во время личного визита в ТЦК не принимают заявление с документами об отсрочке, отказываются ставить отметку, документы и заявление можно отправить "Укрпочтой" ценным письмом с описанием вложения.

К письму можно приложить обычные копии или копии с надписью на каждой "Согласно оригиналу, дата, фамилия, инициалы и подпись", также это могут быть нотариально заверенные копии.

На руках у гражданина останутся документы, которые он направил в ТЦК, описание вложения и чек, которые будут доказательствами того, что военкомат проинформирован о наличии основания для освобождения от мобилизации и то, что гражданин просит предоставить отсрочку.

О том, какая разница между бронированием и отсрочкой при мобилизации в Украине, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные могут изменить место службы во время военного положения. Для этого боец должен прежде получить отношение, обратившись с соответствующим рапортом к командиру воинской части.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!