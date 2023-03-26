Мобилизация в Украине: могут ли в военкомате отменить бронирование работника

В Украине продолжается действие военного положения и общая мобилизация через полномасштабное вторжение России. Некоторые предприятия, организации и учреждения пользуются возможностью бронировать своих работников, благодаря чему они получат отсрочку от призыва в армию.

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Однако возникает вопрос, может ли территориальный центр комплектования и социальной поддержки по разным причинам не согласовать бронь военнообязанного. Разъяснение по этому вопросу предоставила юрист Галина Токмач.

Она напомнила, что предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации согласно приказу Минэкономики от 20.10.2022 подтверждается выпиской из этого приказа (пункт 5 постановления КМУ от 3 марта 2022 г. № 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях военного положения").

Бронь военнообязанного действительна, если в Министерстве обороны согласовали соответствующие предложения предприятия, а в Минэкономики затем обобщили эти предложения и приняли решение о бронировании соответствующих работников. В указе ведомства указан срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

В таком случае такие причины, как, например, отсутствие надлежащего военно-учетного документа у военнообязанного никак не влияют на действительность отсрочки.

Для того, чтобы подтвердить бронь, работникам ТЦКСП нужно предоставить копию выписки из приказа Минэкономики. Если там не захотят принимать документ, его следует отправить "Укрпочтой". Отправлять копию выписки следует ценным письмом с описанием вложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, повестки в рамках мобилизации в Украине могут вручить даже гражданам, снятым с военного учета в мирное время. как это происходит, и подлежат ли такие мужчины мобилизации, читайте по ссылке.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, как получить отсрочку от призыва во время мобилизации и что делать, если ТЦК не принимает документы. Также было разъяснение относительно процедуры смены места службы в условиях военного положения.

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