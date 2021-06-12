МИД России сравнил лозунг "Слава Украине!" с нацистским "Хайль Гитлер!"

Министерство иностранных дел Российской Федерации у себя в Twitter сравнило лозунг "Слава Украине!" с нацистским приветствием "Heil Hitler!" (Хайль Гитлер). Аккаунт МИД РФ разместил снимок с футбольного матча времен Второй мировой войны.

В подписи утверждается, что на фото английские футболисты, приветствующие на стадионе однопартийцев Гитлера.

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На втором кадре табличка "Heil Hitler" якобы соседствует со слоганом "Слава Украине!". Третье фото взято из аккаунта посольства США в Twitter, где сотрудники поддержали нашу команду, надев желто-синие футболки.

В комментариях пользователи высмеяли такую инициативу главного дипломатического ведомства России.

"Тоталитарное государство в России, активным подфюрером которого является и Захарова, имеет фашистские признаки. Разгул милитаризма, реваншизм, культ вождя, территориальные претензии к соседям и другие прелести фашизма не видит только незрячий. Захаровой ли осуждать Украину?" – риторически спрашивают юзеры в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом сборная Украины оказалась в центре внимания из-за своей экипировки.

Россиянам не понравилось то, что Украина изобразила на форме карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.

Российский футбольный союз (РФС) направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации.

Позже УЕФА запретил лозунг "Героям слава!" на форме сборной Украины.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) нашли способ оставить на форме надпись "Героям слава!", а пресс-атташе нашей национальной команды Александр Глывинский заявил, что команда Шевченко собирается выступать на Евро-2020 с ранее запрещенным слоганом.

Напомним, что на групповом этапе кроме Нидерландов, украинцы сыграют с Австрией и Северной Македонией.

12 июня стало известно, что делегат Европейского футбольного союза (УЕФА) будет проверять форму игроков сборной Украины перед каждым матчем чемпионата Европы-2020. Слоган "Героям слава!" на футболке украинской национальной команды должен быть прикрыт.