Месси не простил предательство "Барселоны" и заявил, что "все кончено" – СМИ

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что хочет уйти из клуба после утечки 31 января информации о сумме его контракта.

По сообщению Don Balon, игрок знает, что кто-то в клубе его подло предал.

Месси считает неслыханным, что кто-то из команды слил прессе в мельчайших подробностях все детали договора. Лео явно дал понять, что уйдет из "Барселоны", потому что он не хочет продолжать игру в месте, где футболисты не защищены от прессы или общественного мнения.

"Если утечка отразится на мне или моей семье, то все кончено", – сказал Месси, намекая на досрочное расторжение контракта с "Барселоной".

В воскресенье, 31 января в чемпионате Испании проходят матчи, поэтому от аргентинца не ждут официального выступления, но предполагается, что он сделает заявление на следующей недели. Если не произойдет каких-либо кардинальных изменений в последнюю минуту, Месси сообщит, что не будет продолжать работу в клубе по завершению контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" на своем официальном сайте уже опубликовала заявление, в котором сожалеет о том, что этих данные стали достоянием общественности.

Отметим, что недавние проверки нашли у "Барселоны" долг в миллиард евро.

Напомним, что Лионель в 17-летнем возрасте дебютировал в "Барселоне" в 2004 году. Летом 2020-го аргентинец открыто заявил о своем желании покинуть клуб, однако был вынужден остаться из-за одного из пунктов, прописанных в его контракте.

В октябре прошлого года Жозеп Бартомеу вместе с советом директоров покинул пост президента "Барселоны".